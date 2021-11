Irmão de Marília Mendonça publica vídeo de Leo cantando em Karaokê

Na publicação, ele aparece segurando o sobrinho no colo e com um microfone na mão. “Já Já é ele conquistando o mundo com o dom que Deus deu”, legendou.

Confira o vídeo. Leo, de 1 ano e 6 meses, é filho de Marília Mendonça com o também cantor Murilo Huff. Após a morte da Rainha da Sofrência, o sertanejo anunciou que a guarda do pequeno será compartilhada com Dona Ruth, mãe de Marília. Na última semana, Murilo Huff se declarou a Leo. Ele postou um vídeo fofo com o pequeno. “Sempre assim, um cuidando do outro”, escreveu.