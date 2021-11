Irmão de Rodrigo Faro sofre grave acidente de carro e tem estado de saúde revelado

Rodrigo Faro tem um irmão, Danilo Faro, que trabalha como empresário e influenciador digital. Sendo assim, este acabou passando por uma situação que mudaria sua perspectiva de vida neste sábado (27). O famoso acabou sofrendo um acidente que fez com ele fraturasse a costela e recebesse pontos na testa. Desse modo, ele foi até suas redes sociais para agradecer a vida e falar sobre o fato.

“Pensei muito em fazer esse post, mas acho importante dividir com vocês o que aconteceu comigo na última madrugada por conta da irresponsabilidade e imprudência de terceiros. Estava voltando para casa, depois de comemorar o aniversário de sete anos da academia onde treino. Além disso, vale destacar que meus amigos e aqueles que me conhecem sabem que eu não bebo nada. Estava sozinho no meu carro, no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú aqui em São Paulo, quando um carro em altíssima velocidade, que varou o sinal vermelho me atinge em cheio, bem na porta do meu lado”, disse Danilo Faro.

Rodrigo Faro segue no noticiário por causa de seus parentes

Dessa forma, vale destacar que essa não foi a única vez que um parente de Rodrigo Faro esteve repercutindo na web. Vera Viel, sua esposa, há pouco tempo, acabou polemizando após comentário gordofóbico ser resgatado e se tornado um viral. O comentário afirmava que para ser modelo precisava ser magra: “Precisa ser magra pra ser modelo fofa”, disse ela para uma menina de 15 anos.

Em seguida, ela veio a público e se desculpou pelas suas palavras, tentando justificar. “Estou sendo duramente criticada por um comentário que fiz na foto de uma criança em seu perfil do Instagram no ano de 2015. Desse modo, eu gostaria de publicamente me desculpar com todos que se sentiram ofendidos. Fui modelo por mais de 20 anos e em uma época onde se exigia um padrão de magreza cruel e nada saudável. Sofri muito com dietas e regimes para me enquadrar em tal padrão, senão não teria trabalho”, disse a mulher de Rodrigo Faro. Veja abaixo fotos de Danilo Faro após o acidente: