“Já vimos que o sofrimento da população não comove”, diz vereadora Michelle durante sessão na Câmara

Na sessão desta quinta-feira, 04, a vereadora Michelle Melo (PDT), retomou a fala sobre a atual situação do transporte coletivo de Rio Branco enquanto o atual prefeito Tião Bocalom realiza viagem para a Europa e o sobre a falta de comprometimento dos membros da Câmara Municipal em relação a CPI do Transporte Público.

“Enquanto nossos representantes viajam e fazem turismo na Europa, temos o alerta sobre greve na saúde municipal, temos as ruas alagadas, esburacadas e um sistema de transporte público caótico. Sabe aquela velha briga das ruas do povo? A população não está interessada se é uma briga de estado ou município, ela está interessada em soluções”, afirma a parlamentar.

A vereadora também apresenta o requerimento para ter acesso aos dados ajuizados no processo Ruas do Povo. “É necessário acabar de vez com desculpas esfarrapadas. O povo do bairro Joafra não aguenta mais poeira no verão e lama no inverno”, diz Melo.

Michelle relembra o quanto a população pede todos os dias por meio dos veículos de comunicação sobre a falta de ônibus, as péssimas condições das frotas e a ausência de fiscalização para o benefício do povo rio branquense.

Além disso, a parlamentar enfatiza sobre a CPI do Transporte Público. “A CPI do transporte coletivo precisa ser levada a sério pelos membros da comissão ou o sofrimento da população não é importante para essa casa? Já vimos que o sofrimento da população não comove nosso prefeito e fica sobre a responsabilidade dessa Casa lutar para melhorar a vida do cidadão”, finaliza a vereadora.