Jairo Cassiano agradece Alan Rick e Gladson Cameli pelo projeto do porto do Caeté

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, atualmente exercendo a função de presidente do Democratas no Acre, confirmou em suas redes sociais, que a ordem de serviço para a construção do porto do Caeté, em Sena, deverá ser assinada nos próximos dias pelo governador Gladson Cameli.

Na postagem, Jairo faz um agradecimento ao deputado federal Alan Rick que, através de suas emendas, destinou recursos para a concretização desse sonho bem como ao governador Gladson Cameli pelo comprometimento com os ribeirinhos. Confira a publicação:

“No Final da tarde da última sexta-feira estive no DERACRE acompanhado do Vereador do Município de Rio Branco Francisco Piaba e do amigo Jailton.

Fomos recebidos pelos diretores Tony Rock, Ronan Fonseca e Sócrates Guimarães.

Na oportunidade recebi o projeto da construção do porto do Rio Caeté, onde a obra já foi licitada e o Governador Gladson Cameli juntamente com Presidente DERACRE Petrônio, deverá assinar a ordem de Serviço nos próximos dias.

Em seguida fui ao gabinete do Deputado Federal Alan Rick agradecê-lo pessoalmente. Esse recurso é fruto de emenda parlamentar do seu mandato,

Essa obra foi uma reivindicação de minha Autoria que vai beneficiar centenas de Famílias que moram naquela Região”.

O porto do caeté será construído nas imediações da ponte do km 10, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano, onde há embarque e desembarque por parte dos ribeirinhos. Atualmente o acesso para quem mora na zona rural é extremamente difícil.