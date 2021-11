Jenilson Leite, Degmar Kinpara e mais: Câmara concede título de cidadão rio-branquense a 23 personalidades

A Câmara Municipal de Rio Branco concedeu nesta sexta-feira (19), o título de cidadão rio-branquense a 23 pessoas que prestam ou prestaram algum tipo de serviço importante para o desenvolvimento da sociedade local, mesmo não tendo nascido na capital.

Dentre estes, destacam-se o deputado estadual e pré-candidato ao governo do Acre, Jenilson Leite (PSB), natural de Tarauacá (AC), e a ex-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC), Degmar Kinpara.

Além destas personalidades, o título também foi concedido à jornalista, escritora e presidente da Academia Acreana de Letras desde 2004, Luisa Galvão Lessa, nascida em Tarauacá (AC), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) coronel Carlos Batista e o vereador de Rio Branco Mamed Dankar (PROS).

Na área do direito, o procurador do Acre Cristovam Pontes de Moura, e o procurador da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Alberto Tapeocy, também receberam o título.

Outras personalidades, tais como o professor Creso Machado, que fundou o curso de Enfermagem na Universidade Federal do Acre (Ufac), o diretor do Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre (IMCF-AC), Alessandro Nasserala, e o ex-secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivam Maciel, também receberam a menção honrosa.