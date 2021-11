Jenilson Leite participa de Ação Comunitária de Saúde no Cidade Nova

Médico infectologista, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), participou na manhã deste sábado (20), de mais uma Ação Comunitária de Saúde. Desta vez, promovida pela organização Casa das Oportunidades, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco. Esse tipo de ação tem sido frequente no mandato do deputado.

A ação contou com a parceria do gabinete do Dr Jenilson, Defensoria Pública do Acre, Secretaria de Empreendedorismo, Secretaria Municipal de Saúde e Lions Club, e foram oferecidos atendimentos médico, psicológico e jurídico, ultrassonografia, eletrocardiograma, testes rápidos, vacinação e palestras.