Jenilson Leite participa de ação de saúde promovida pela Prefeitura de Epitaciolândia

Nesta sexta-feira ( 12), o deputado e médico Jenilson Leite (PSB) participou da ação de saúde voltada ao público masculino, promovida pela Prefeitura de Epitaciolândia, na região do Alto Acre.

O ato recebeu um nome motivacional : “A força de um homem está na coragem de se cuidar”, alusivo a campanha Novembro Azul, uma referência ao mês mundial do combate ao câncer de próstata.

Foram realizadas palestras educativas, vacinação contra à Covid-19 e de rotina, atendimento médico, odontológico e psicológico; testes rápidos, exames de ultrassonografia da próstata e eletrocardiograma, além de acompanhamento do Nafs e Caps.

O infectologista Jenilson ressaltou que as ações desenvolvidas pela administração do prefeito Sérgio Lopes contribuem para a diminuição das filas dos hospitais. “Nós sabemos que há muitas pessoas que estão esperando por meses a realização de algum exame ou até mesmo uma consulta, e ações como a de hoje, desafogam as filas dos hospitais e postos de saúde. Por isso, agradeço o prefeito Sérgio Lopes, na qual tive a oportunidade de está presente nesse momento trazendo um pouco mais de cidadania para todos. Também agradeço o acolhimento de toda a equipe que esteve conosco hoje”, destacou Leite.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, hoje é o dia para cuidar da saúde dos homens. “Assim como fizemos uma ação de saúde voltado para as mulheres no mês passado, hoje estamos realizando este atendimento voltado para os homens, no mês mundial do combate ao câncer de próstata, onde estamos oferecendo diversas consultas, vacinas, testes rápidos e exames de ultrassonografia e eletrocardiograma, realizados pelo deputado Jenilson Leite, um grande parceiro das ações de saúde de Epitaciolândia. Queremos agradecer essa parceria com o Dr. Jenilson e pelo trabalho de toda a equipe”, disse.