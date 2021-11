Jesus Sérgio se reúne com Dom Flávio e visita instituições em Cruzeiro do Sul

Após finalizar suas atividades desta semana em Brasília, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) desembarcou em Cruzeiro do Sul para uma extensa agenda de visitas no município.

O parlamentar se reuniu com o bispo Dom Flávio, com coordenadores da Pastoral da Criança e visitou ainda o Educandário, o Ceanom e o Lar dos Vicentinos. Jesus Sérgio envia emendas parlamentares desde 2019 para que essas instituições possam realizar uma política social voltada para as crianças, jovens e idosos de Cruzeiro do Sul.

E para o Orçamento de 2022, também estão previstas emendas parlamentares de autoria do deputado Jesus Sérgio para que a Pastoral da Criança continue realizando cursos de capacitação e ajudando a primeira infância e também para o Educandário permanecer amparando famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Além disso, o deputado enviou ainda emendas para que o Ceanom prossiga oferecendo cursos de informática aos jovens e para que o Lar dos Vicentinos possa seguir acolhendo os idosos de Cruzeiro do Sul.

“Sempre defendi uma política social mais justa, por isso, desde o primeiro ano do meu mandato envio recursos federais para essas instituições em Cruzeiro do Sul. E não poderia ser diferente no orçamento do próximo ano, onde destinei novamente emendas parlamentares para que essas instituições possam ajudar cada vez mais a população do município”, afirmou Jesus Sérgio.