Jesus Sérgio solicita ao MS distribuição gratuita de medicamentos para pacientes com Edema Macular Diabético

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta segunda-feira (22) ao Ministério da Saúde, um requerimento de indicação solicitando o cumprimento da portaria de novembro de 2019, que torna pública a decisão de incorporar o medicamento aflibercepte para o tratamento de pacientes com Edema Macular Diabético (EMD), pelo SUS.

Segundo o IDF (International Diabetes Federation) há no Brasil cerca de 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil.

E em 05 de novembro de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União, por meio da Portaria nº 50, a decisão de incorporar o aflibercepte para o tratamento de Edema Macular Diabético (EMD) pelo SUS. No entanto, o tratamento ainda não foi disponibilizado à população.

“Estamos pedindo que o Ministério da Saúde cumpra a sua própria portaria. Desde 2019, esse medicamento era para estar disponível aos diabéticos e até agora nada. Por isso, é preciso urgência”, disse o deputado.