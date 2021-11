Jornalismo da Ufac realiza 9° Mostra de Comunicação Visual

O curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza, no dia 3 de dezembro, a 9ª Mostra de Comunicação Visual. O evento tradicional do curso tem como finalidade a aplicação dos conceitos ministrados na disciplina de Comunicação Visual do curso de Jornalismo da UFAC em fotografias tiradas pelos próprios alunos.

A mostra é realizada pelos discentes do 6º período, e a exposição faz parte da avaliação da disciplina, sendo também um projeto de extensão pelo qual os alunos têm que demonstrar conhecimentos de técnicas de composição visual.

Assim como a última edição, a 9a Mostra ocorrerá de forma virtual pela página do Instagram @nona.mostra.ufac. Por meio da rede social, a turma mostrará as fotos, bem como uma breve explicação das técnicas empregadas. A disciplina e a mostra, que estão sob a curadoria do Prof. Dr. Milton Chamarelli Filho, pretendem despertar a sensibilidade do aluno para a imagem, por meio de uma perspectiva técnica.

Pretende-se mostrar que, por trás do ato fotográfico, há recursos de composição de imagem que muitas vezes não são notados pelo grande público, mas que servem para construir o significado da imagem e fazer com que ela seja mais do que um retrato do real, mas uma interpretação do real.