Jovem com câncer morre após ser espancado pela PM, denuncia família

O barbeiro Chris Wallace da Silva, de 24 anos, morreu após ter sido espancado de forma violenta por policiais militares de Goiás. É o que denuncia a sua família, que fez um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. A vítima tinha o diagnóstico de mieloma múltiplo, conhecido como câncer de osso.

De acordo com a denúncia, o jovem e um amigo estavam andando a pé a caminho de uma distribuidora de bebidas no bairro Fidélis, região sudoeste de Goiânia, quando foram abordados por policiais em uma viatura. O encontro ocorreu por volta das 19h do último dia 10/11 (uma quarta-feira).

Os militares teriam feito uma primeira abordagem normal, sem violência, mas em seguida espancaram os jovens, afirmam familiares. Chris teria apanhado mais por conta de sua condição física mais fraca. Mesmo após o amigo alertar sobre a doença, os policiais teriam batido a cabeça do barbeiro contra um muro e agredido ele com golpes no abdômen.

Ainda segundo a denúncia, após ser agredido, Chris correu para casa, onde chegou muito debilitado. A mãe do jovem conta que ele entrou para o banheiro da residência, onde teve uma crise convulsiva e vomitou sangue.

