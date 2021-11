Jovem é morta pelo namorado após briga por usar biquíni; veja vídeo

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros pelo namorado, de 18, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a briga, que terminou com o assassinato da moça, foi motivada por ciúmes excessivo do rapaz, que não a deixava usar biquíni.

Segundo o delegado Hudson Benedetti, responsável pela apuração do caso, a jovem foi morta no último dia 15 de novembro. Ao Metrópoles, o investigador afirmou que no dia do crime, o casal estava em uma chácara, com familiares e teria terminado o relacionamento após uma séria discussão.

Veja o vídeo:

No vídeo, a partir do primeiro minuto (1’04”) é possível ver a jovem se aproximando do carro que para próximo ao cruzamento das avenidas, momento em que é atingida pelos disparos. Cerca de um minuto depois, populares começaram a chegar ao local, onde está o corpo da moça