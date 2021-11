Jovem quebra quadril ao colidir moto com bicicleta e vai para o PS em estado grave

O motociclista Flávio Misael da Costa, de 24 anos, foi vítima de um acidente grave na tarde desta quinta-feira (25), na Rádio Farol, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Flávio e outra pessoa estavam trafegando no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Honda 160, de cor prata, quando tentaram desviar outro veículo que estava saindo de uma rua e acabaram colidindo contra uma bicicleta que estava sendo conduzida por um idoso.

Na colisão, Flávio, que pilotava a moto, foi arremessado e na queda bateu a cabeça contra o asfalto. Ele teve trauma fechado no tórax e quebrou o quadril e o braço direito. Após o acidente, as vítimas ficaram jogadas ao solo e foram socorridos por populares que passavam no local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte básico e teve apoio da avançada. Depois de receber os primeiros socorros, Flávio foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. O passageiro da moto também foi levado ao PS com um corte no queixo. O idoso, mesmo sentindo muitas dores, montou na bicicleta e foi embora para sua residência.

O Batalhão de Trânsito também foi acionado e, quando chegou, a moto já havia sido removida do local por amigos de Flávio e o idoso já tinha ido embora, sendo necessário apenas o registro do Boletim informativo.