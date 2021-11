Jovem tem rosto desfigurado por feridas de 2 cm de profundidade

As fotos mostram os buracos que apareceram na face dela. No momento da cicatrização, os locais dos ferimentos começaram ser cobertos por uma pele escura, diferente do tom natural.

Kirsten disse que o problema a fez se sentir tão feia que foi obrigada a largar o namorado com quem estava há dois anos e seis meses. “Tive que abandoná-lo por causa da minha saúde mental. Não achava justo ele me ver desta forma”, afirmou a moça ao jornal The Sun.

Os médicos suspeitam que ela tenha pioderma gangrenoso (PG), uma doença dermatológica rara e não contagiosa, que pode ser desencadeado por um pequeno ferimento, um arranhão ou até mesmo uma picada de inseto.