Juiz aceita denúncia contra “Rafinha”, acusado de assassinato na Baixada da Sobral

O juiz Alisson Braz, da Vara do Tribunal do Júri Popular de Rio Branco, aceitou denúncia da promotoria de Justiça do Ministério Público do estado do Acre (MPAC), contra Rafael Souza da Silva, de 19 anos, o “Rafinha”, acusado de executar a tiros Witallo Leonardo da Silva, então com de 22 anos. O rapaz foi morto em fevereiro deste ano, na região da Baixada da Sobral, no bairro Airton Sena, na frente de uma distribuidora de bebidas de sua propriedade.

Em companhia de um comparsa menor de idade, que o ajudara a roubar um carro para ser utilizado na execução do crime, “Rafinha” chegou ao local e, sem dizer nada, efetuou vários tiros contra o dono da distribuidora, que se encontrava na parte externa da loja. Em seguida, os envolvidos os assassinos fugiram. Dois dias depois, “Rafinha” foi identificado e preso pela Polícia Militar. A causa do crime seria decorrente da rivalidade entre facções que brigam pela disputa de território, disse o MPAC.

Ao acatar a denúncia, o juiz Alisson Braz disse não se tratar de juízo de valor ou de uma condenação antecipada, mas um atendimento ao princípio de materialidade de autoria do crime. A data do julgamento, no entanto, ainda não foi definida. O que se sabe é que o acusado vai sentar no banco de réus e enfrentar um conselho de sentença.