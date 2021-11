Juiz manda investigar sumiço de cadeados e falha em câmeras após fuga de líder da maior rebelião de MS

Na decisão, o magistrado ressaltou série de irregularidades, entre elas, o sumiço de cadeados e falha no sistema de monitoramento horas antes da fuga. Sobre os cadeados, apuração no interior da penitenciária indica que objetos que mantinham trancados a cela e o pavilhão C, onde “Tio Arantes” estava, desapareceram.

Já as câmeras de segurança do mesmo pavilhão, deixaram de funcionar, “coincidentemente”, conforme ressaltou o juiz, às 14h de segunda. A falha no sistema de monitoramento foi informada pelo diretor-adjunto do presídio.

Além dessas situações, o fato do líder da maior rebelião já registrada em Mato Grosso do Sul ter ficado em cela com porta inteiriça, sem acesso a área externa, e mesmo assim ter conseguido fugir, também deve ser investigado em processo que ficará a cargo do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

A decisão da justiça ainda determina que a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) abra procedimento administrativo para ouvir agentes que estavam de plantão no dia da fuga, inclusive, com possibilidades de afastamento cautelar, se necessário.

A reportagem procurou a Agepen para saber se medidas já foram adotadas para apurar a possível facilitação na fuga e, por meio da assessoria de imprensa, a agência informou “abriu apuração por meio de sua Corregedoria-Geral e Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Gisp)”.