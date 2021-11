Juliette fala de relação com Sarah, após o fim do BBB, e recusa amizade da loira: “Amiga não”

Quem assiste ao Big Brother Brasil deve saber que a grande estrela da 21° temporada acabou sendo Juliette Freire. Desde o início do reality show, a advogada caiu nas graças do público e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. Tanto que na final do programa, ela colecionava 25 milhões de admiradores no Instagram.

Se fora do BBB Juliette se tornou querida, no confinamento teve quem duvidasse de sua índole. Um exemplo disso acabou sendo Sarah Andrade. Aliás, as duas mulheres formavam o famoso G3 com Gil do Vigor, mas a amizade se encerrou ainda no BBB. Isso porque a loira começou a desconfiar da advogada paraibana.

Com isso, elas se separaram e parece que as coisas nunca mais voltaram ao normal. Pelo menos foi isso que Juliette confirmou durante o Lady Night. Ela esteve no programa comandado por Tatá Werneck na noite desta segunda-feira, 29 de novembro, e acabou fazendo a confissão. Mas, a revelação surpreendeu.