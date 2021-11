Juliette Freire deixa festa de Caetano acompanhada de ator da Globo

Em seu perfil no Instagram, João Vicente apareceu como um dos mais animados com o dueto entre Juliette e Caetano. O ator compartilhou com os seguidores uma série de vídeos nos stories cantando e brincando com os demais convidados da festa.João Vicente parece ter uma “queda” por ex-BBBs. Enquanto o reality show estava no ar, ele assumiu que estava encantado com Sarah Andrade. Quando a brasiliense confessou ter votado em Jair Bolsonaro para presidente, ele afirmou que o interesse havia acabado. Entre os meses de julho e agosto deste ano, o global também viveu affair com Rafa Kalimann.