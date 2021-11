Justiça concede prisão domiciliar para Rei Arthur, foragido nos EUA

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decretou a prisão domiciliar do empresário Arthur Cesar Soares Filho, o Rei Arthur. Ele está foragido há quatro anos nos Estados Unidos, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal. É acusado de fraudes em licitação e pagamentos de propina para o governo do estado do Rio.

Os desembargadores decidiram ainda que Rei Arthur deve voltar ao Brasil no prazo máximo de 15 dias e será obrigado a usar tornozeleira eletrônica, caso contrário será restabelecida a prisão e ele será novamente considerado foragido. O julgamento na Corte aconteceu na quarta-feira (17/11).

