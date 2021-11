Justiça pode levar acusado de matar médico acreano a júri popular na Bahia; ele foi ouvido na sexta

A Justiça da Bahia tem 20 dias para decidir se o médico Geraldo Freitas Junior vai a júri popular, em Feira de Santana, após seis meses do crime. O médico é investigado por matar o colega, o médico acreano Andrade Lopes Santana, no interior da Bahia. A primeira audiência de instrução foi realizada nesta sexta-feira, 26.

Dez testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas na audiência que durou 10 horas, segundo a TV Bahia. A juíza responsável pelo caso aguarda agora as alegações do Ministério Público e da defesa do acusado para decidir sobre o júri.

Nesta sexta-feira, 26, Geraldo Freitas Júnior foi ouvido no Fórum Desembargador Filinto Bastos, em Feira de Santana, e voltou a afirmar que atirou acidentalmente na vítima.