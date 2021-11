Kevin Lee é suspenso por seis meses após falhar em exame antidoping

Flagrado em um exame antidoping após sua última luta em agosto, o lutador Kevin Lee finalmente conheceu sua punição pelo flagra. Em reunião da Comissão Atlética de Nevada realizada nesta quarta-feira (17), o órgão decidiu afastar o atleta das competições por seis meses, além de aplicar uma multa de 16,5 mil dólares (cerca de R$ 90 mil).

A falha no teste antidoping apontou para o excesso de substâncias anfetaminas no corpo do atleta. O americano, por sua vez, alegou ter feito o uso do medicamento ‘Adderall’, utilizado no tratamento contra o ‘Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade’, embora isso não tenha sido informado para a USADA (agência americana antidoping) antes de sua luta contra Daniel Rodriguez, em agosto.

Na ocasião, Lee foi derrotado por decisão unânime dos jurados e acumulou sua quarta derrota em suas cinco últimas apresentações no octógono mais famoso do MMA mundial. Aos 29 anos e dono de um cartel com 18 vitórias e sete derrotas, o americano teve o ápice de sua carreira ao disputar o cinturão interino dos pesos-leves (70 kg) em 2017, quando foi derrotado por Tony Ferguson.

O wrestler americano só poderá emitir o pedido para renovar sua licença de atleta após cumprir os seis meses de gancho e efetuar o pagamento da multa, assim como das taxas de cerca de mil reais que envolvem o caso.