Ladrão tenta roubar arma de policial militar, é baleado e preso em flagrante na capital de MS

Para colegas de farda, a vítima relatou que aguardava a esposa, em frente a uma igreja na avenida Guaicurus, quando percebeu que estava sendo observado pelo suspeito em uma moto. Aparentando nervosismo, o motociclista desceu do veículo sem nem mesmo retirar o capacete e avançou em direção ao militar.

Após anunciar o assalto, o ladrão apontou revólver para a vítima e cobrou que a arma do policial fosse entregue. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou a acionar o gatilho da arma, momento em que a vítima se identificou como policial e ordenou o homem a soltar o revólver.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou o baleado à Santa Casa. A arma usada pelo assaltante, com duas munições intactas e uma picotada, foi recolhida no local. Peritos também localizaram três munições calibre .40 deflagradas e 10 intactas.