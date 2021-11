Lakers buscam virada no último período e vencem Rockets

O duelo foi bem divertido, com os dois times fazendo um jogo frenético, de muita velocidade, e com os principais jogadores de ambos os lados dando show em jogadas dignas de melhores momentos.

Os Lakers (5-3) vem de uma sequência de três triunfos consecutivos após começarem a temporada com duas vitórias e três derrotas. A equipe angelina já ocupa a terceira posição na Conferência Oeste. Os Rockets (1-6) seguem com apenas uma vitória em sete partidas, e a derrota de hoje marcou a quinta consecutiva. A franquia é a antepenúltima no Oeste.

Dentre os destaques do jogo, o “big three” dos Lakers teve a sua melhor atuação coletiva nesse início de temporada. LeBron James foi o cestinha da partida com 30 pontos. Ele ainda saiu de quadra com um duplo-duplo ao distribuir dez assistências, além de pegar quatro rebotes e roubar a bola do adversário em duas oportunidades. Anthony Davis flertou com um duplo-duplo ao terminar com 27 pontos e nove rebotes. O “monocelha” foi dominante na defesa com três tocos e dois roubos. Russell Westbrook fechou a noite com os mesmos 27 pontos e nove rebotes de AD, além de sete assistências. Saindo do banco, Carmelo Anthony demonstrou mais uma vez a sua importância para a equipe com 15 pontos e um aproveitamento de 66,7% nos arremessos de quadra e 60% nas bolas de três.

Do outro lado, o quinteto titular dos Rockets também produziu ótimos números com Christian Wood liderando o time com um duplo-duplo de 26 pontos e 16 rebotes. O calouro Jalen Green marcou 24 pontos, cinco assistências e cinco bolas de três em dez tentativas, enquanto Jae’Sean Tate teve 20 tentos e cinco rebotes. Kevin Porter Jr fez um jogo sólido com 11 pontos, cinco rebotes, oito assistências e quatro roubadas de bola.

O JOGO

A partida teve o seu início meio truncado com quatro faltas nos primeiros dois minutos. Los Angeles explorava a ausência de Daniel Theis no garrafão e era bastante agressivo em relação à cesta. O “big three” dos Lakers foi responsável pelos primeiros 16 pontos da equipe, sendo oito deles de Anthony Davis.

Do outro lado, Houston tentava imprimir um ritmo acelerado em suas posses, resultando ocasionalmente em turnovers, causados por erros de execução. Mas o que mantinha a equipe no jogo eram as bolas do perímetro. Foram cinco em seis tentativas no primeiro quarto, contra apenas uma em duas de LA, o que possibilitou a vantagem de 35 a 32 no quarto para os texanos.

Na segunda parcial, o índice de acerto das equipes seguia elevado. Tanto Houston quanto Los Angeles não tinham respostas na defesa para freiar os ataques, que mantinham o ritmo do jogo acelerado, resultando em muitos “highlights” no primeiro tempo, incluindo uma ponte aérea de Davis para LeBron em uma transição rápida. Se de um lado os Lakers tinham o seu trio combinando para 43 pontos, pelos Rockets, Green, Wood e Tate marcaram juntos 46, e foram essenciais para Houston repetir o 35 a 32 na parcial e ir em vantagem para o segundo tempo por 70 a 64.

LEBRON JAMES CONTRA O MUNDO.pic.twitter.com/dGdKk0jhgq — Purple and Gold Brasil (@PurpleAndGoldBR) November 3, 2021

Após o intervalo, as coisas não melhoraram muito para LA, que seguia com problemas na defesa, cedendo cestas fáceis para Houston. A diferença chegou a ficar em 12 pontos para os visitantes. Após um tempo técnico na metade do período, Frank Vogel voltou com o calouro Austin Reaves para quadra, melhorando o desempenho defensivo do time e tirando a diferença, com oito pontos consecutivos, para 81 a 79. No tempo restante, as duas equipes trocaram cestas até o período se encerrar com a vantagem dos Rockets por 89 a 87.

Na última parcial, os Lakers assumiram a liderança no placar pela primeira vez no segundo tempo graças ao momento iluminado de LeBron, que anotou dez pontos seguidos para o time da casa, todos dentro do garrafão. A torcida no Staples Center se preocupou quando James saiu por um instante em direção aos vestiários para tratar uma possível lesão, mas após um rápido alongamento, ele retornou ao jogo, marcando dois pontos em sua primeira jogada para mostrar que estava tudo bem. No clutchtime, os Rockets não conseguiam manter a mesma eficiência ofensiva do restante do jogo, cometendo muitos erros. Quem mantinha as chances da equipe viva era Christian Wood, autor de todos os nove pontos de Houston em um intervalo de seis minutos.

Os Lakers pareciam com a vitória nas mãos com uma vantagem de 118 a 111 no último minuto, mas os Rockets foram buscar a diferença com duas bolas de três de Jalen Green. Na sequência, Malik Monk teve dois lances livres para colocar a vantagem em três pontos, mas acabou errando o primeiro e Houston teve a chance de vencer o jogo com seis segundos no relógio. Kevin Porter Jr teve a chance do “dagger”, mas acabou errando o stepback da linha de três e os Lakers escaparam com a vitória pelo placar de 119 a 117.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a jogar na quinta-feira (4). Os Rockets visitam o Phoenix Suns às 23h, enquanto os Lakers recebem o Oklahoma City Thunder às 23h30.