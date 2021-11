Lancha e empurrador passam por perícia após morte de militar a tiros no interior do AM

De acordo com informações da Marinha, a troca de tiros aconteceu entre tripulantes do empurrador Waldemiro Lustoza V e militares da lancha do Navio-Patrulha Fluvial Rondônia, que se aproximou da embarcação para fazer uma abordagem.

Em nota, a Marinha do Brasil lamentou a morte do suboficial Lenivaldo Souza Filho e informou que está prestando o apoio necessário

Também por meio de nota, a empresa Wladomiro Lustosa, que é proprietária do empurrador que levava o comboio de balsas, lamentou a morte do militar da marinha e informou que vai colaborar com as investigações.