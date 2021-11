Lázaro Ramos, após anúncio de separação, expõe momento inusitado com Taís Araújo

O ator Lázaro Ramos e sua esposa, a atriz Taís Araújo, estão em uma lua de mel. O casal viajou para Portugal, para comemorar o aniversário de 43 anos, da estrela. Sendo assim, o produtor está fazendo o momento ser extremamente especial para sua amada.

Neste domingo (28), o famoso publicou algumas fotos para seus fãs em seu perfil, mostrando que fez um piquenique ao ar livre com sua eterna namorada. Nas fotos, eles aparecem felizes e apaixonados, degustando um bom vinho.

“Nem era pra ser lua de mel, mas virou. Piquenique do amorzinho com Taís Araújo. Bebi postei 2. Preciso parar de beber nessa viagem (risos)”, escreveu Lázaro Ramos na legenda.

Os fãs de Lázaro Ramos e Taís Araújo se derreteram com os dois e foram só amor nos comentários. “Não sei o que é mais maravilhoso: esse casal ou esse piquenique lindo”, disse a atriz Mariana Xavier. Um seguidor, então, enalteceu. “Perfeitos. Como não amar esse casal?”, escreveu. “Que maravilha… celebrar o amor não tem tempo”, disse outro.

“Eu sou sagitariana real, aquela que comemora o aniversário num almoço e já amanhece em outro continente! (Risos)! Viva Portugal!”, disse Taís Araújo, posando de roupão ao lado de Lázaro e mostrando um pouco da intimidade.

Lázaro Ramos e Taís se separaram?

Recentemente, Lázaro Ramos anunciou sua saída da Globo, após muitos anos de contrato com a emissora. Sendo assim, pela primeira vez, ele e Taís Araújo se separaram, no trabalho.

No entanto, não é um adeus, apenas um até logo, já que o ator também é diretor de algumas produções da Globoplay, streaming do canal carioca. Enquanto o pai de dois filhos segue novos passos, a atriz permanece como contrata oficial do canal dos Marinhos. O último papel dela foi em Amor de Mãe, onde viveu Vitória e foi um verdadeiro sucesso.