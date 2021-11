LeBron é suspenso por uma partida na NBA; rival agredido leva gancho de 2 jogos

Agrande confusão ocorrida no jogo entre Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, na noite de domingo, gerou suspensões para LeBron James e Isaiah Stewart, nesta segunda-feira. O astro dos Lakers, responsável por acertar um soco no rosto do rival, foi suspenso por um jogo pela direção da NBA, enquanto Stewart levou gancho de duas partidas.

A punição maior ao jogador dos Pistons, de acordo com a NBA, se deveu a sua reação dentro e fora de quadra após a agressão. Enfurecido, Stewart partiu para cima de LeBron e foram necessários muitos companheiros de time e até árbitros para conter a irritação do jogador, que tinha sangue escorrendo pelo rosto.

Segundo a NBA, ele foi punido por ter “insistido no confronto por perseguir repetidamente e agressivamente James de uma forma antidesportiva”. Já LeBron foi sancionado por “imprudência” ao acertar o rival no rosto.

O incidente, um dos mais feios da NBA nos últimos anos, aconteceu no terceiro quarto enquanto LeBron e Stewart se acotovelavam à espera de um lance livre. Quando estavam quase entrelaçados, o jogador dos Lakers tentou se desvencilhar e balançou o braço na direção do rival. Poucos segundos depois, o rosto de Stewart aparecia sangrando.

A irritação do atleta dos Pistons demorou para ser contida. Mesmo quando tudo parecia mais calmo, ele tentou retornar à quadra para enfrentar LeBron. O episódio também vai gerar prejuízo financeiro para ambos os jogadores. O astro dos Lakers terá descontado do seu salário US$ 284 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), enquanto Stewart perderá US$ 45 mil (R$ 251 mil).

Trata-se da primeira vez em 19 anos que LeBron sofre uma suspensão na NBA. O astro soma quatro títulos seguidos na competição, por três equipes diferentes. Ele será desfalque, portanto, na partida contra o New York Knicks, na terça-feira, fora de casa. Stewart, por sua vez, vai perder os jogos contra o Miami Heat, no mesmo dia, em casa, e também contra o Milwaukee Bucks, na quarta, fora de casa.

Após cumprirem as suspensões, os dois jogadores devem se reencontrar no domingo, quando Lakers e Pistons voltam a se enfrentar, desta vez em Los Angeles.