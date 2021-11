“Legítima e correta”, diz Ney Amorim durante encontro com a senadora Mailza

A senadora Mailza Gomes, presidente do Progressistas, esteve nesta quinta-feira, 04, com o presidente do Podemos, Ney Amorim. Os presidentes partidários conversaram sobre as eleições municipais de 2020, e do cenário político atual, que começa a se preparar para a Eleição Geral de 2022.

Mailza destacou ao presidente do Podemos sua intenção de apresentar seu nome para a eleição do Senado. “Esta tem sido uma construção diária do nosso mandato, e temos apoio do Progressistas Nacional”.

Ney Amorim, que foi deputado estadual durante 12 anos, parabenizou a senadora pelo mandato que vem desenvolvendo durante os últimos três anos e ressaltou a importância do seu nome para a campanha que se aproxima. “Sua candidatura é legítima, correta e deve ser tratada com muito respeito”.

Mailza aproveitou o momento para apresentar o convite a Ney Amorim para retornar ao Progressistas, onde Amorim teve breve passagem.

“Senadora, fui muito bem acolhido no Podemos, mas é uma grata satisfação saber que tenho portas abertas em uma sigla bem conduzida pela senhora”, destacou Ney.