Leo Dias tem salário exposto de quando era contratado pelo SBT e RedeTV!

Leo Dias, que já teve um passado muito polêmico no SBT, recordou o salário na emissora e também na RedeTV!. Sendo assim, ele falou valores e disse:

”Eu comecei ganhando muito pouco na televisão, ganhava uma merda”. O famoso ainda acrescentou: “Quando eu saí da rádio, fui para a televisão. Eu comecei no SBT ganhando R$ 3 mil para fazer um programa diário, o Fofocalizando, e na RedeTV eu ganhava menos ainda”, revelou.

“Fui trabalhar numa rádio, a FM Dia, a rádio número 1 do Rio de Janeiro. Ganhava, 1, 2 paus… E tinha um programa fo**, um programa semanal chamado De Cara, eu e Antonia Fontenelle inicialmente, depois eu e Gominho, tinha o Dedé Galvão também”, disse Leo Dias, que costuma causar na mídia.

Leo Dias fala sobre exigência que fez para contratação pelo SBT

Segundo a conversa com o fofoqueiro, Leo Dias só aceitou a oferta porque estaria se mostrando para o grande público e seria a grande oportunidade. Em resposta de um convite ele falou sem titubear: “Eu só pedi o arraste [pra cima, ferramenta utilizada nas redes sociais], mas me falaram que não poderiam me dar. Eu falei ‘então, porr*, eu não vou levar audiência pro meu site?’. Eu ganho dinheiro com o meu site, que tem uma audiência muito alta, eu ganho por visualização”.

E encerrando sua entrevista, ele disse que no SBT como apresentador do Fofocalizando ele ganhou por apresentação, que não era cachê. Além disso, ele concluiu: “Paralelamente: TV Fama. Ganhava uma cocada e uma mariola praticamente. E fui para o SBT, inicialmente, ganhando 3 mil reais. Saí do SBT ganhando, pro SBT, muito bom, tá? 25 mil reais”.