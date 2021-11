Libertadores 2021: ContilNet separa locais onde você pode assistir a grande final entre Palmeiras e Flamengo

A grande final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que ocorre neste sábado (27), às 15h (horário do Acre), será transmitido em todo o Brasil tanto na TV aberta pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) como nos canais de assinatura.

Embarcando na onda das comemorações, o ContilNet separou, entre bares e restaurantes, cinco lugares em Rio Branco que também farão a transmissão, onde os torcedores poderão assistir à partida e comemorar a vitória ou lamentar a derrota.

Confira abaixo alguns dos locais que transmitirão a grande final:

A Confraria Gastrobar: no local, que abrirá ao meio-dia para almoço, terá transmissão no telão e nas TVs, bem como festividade pós-jogo com o samba rock do cantor Sandro Angelin. A entrada é gratuita.

Municipal Bar e Restaurante: no ambiente, além da transmissão ao vivo no telão e TVs, haverá sorteio de uma camisa do Flamengo original feminina e “after” com Rodrigo Rocha e banda e Diego Zaffir e banda. Também terá banheiros químicos para suprir a demanda de público.

Seringal Bier: a microcervejaria abrirá às 14h30 e contará com telão, som ao vivo e promoções a cada gol do Palmeiras ou Flamengo.

República Gourmet Gastrobar: o local, que vai vestir o manto rubro-negro para acolher os torcedores do Flamengo, terá comemorações pós-jogo a partir das 18h regrado de samba com as bandas Novo Samba e Doc&Amizade.

Recanto Food & Beer: no bar, além das transmissões, haverá o “after” da final da Libertadores, que contará com 9h de festa. Para entrar e curtir a festa ao som do samba de Bruno Damasceno e dos DJs Lunnar e Belmont.

Vintage Pub: a final da Libertadores também não passará despercebido no Vintage Pub. Em parceria com Plano B, as comemorações começarão às 11h do sábado, com feijoada e com apresentações do Pagode do Babau, Samba da Cá, Álamo Kario e Adonay Brasil.