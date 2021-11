Licitação para Orla do Quinze vai ser lançada ainda na primeira quinzena de dezembro

A orla do Bairro Quinze, às margens do rio Acre, em Rio Branco, uma obra orçada em R$ 17 milhões e que deve incluir uma ponte em alvenaria ligando o primeiro ao segundo distrito da cidade, à altura do Bairro do Aeroporto Velho, vai ser iniciada nos primeiros dias do ano de 2022. A licitação pública para que a obra seja iniciada será realizada na primeira quinzena do mês de dezembro.

O anúncio foi feito pelo governador Gladson Cameli, nesta segunda-feira (29), no Palácio das Secretarias. Os recursos que permitirão a realização da obra resultaram de emenda de autoria da deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC), a quem o governador fez questão de agradecer. De acordo com a deputada, os R$ 17 milhões já estão disponibilizados na Caixa Econômica Federal.

Vanda Milani, cuja família reside no bairro Quinze há décadas, disse que o governador Gladson Cameli entrará para a história com a execução dessa obra, “que representa um sonho antigo de muitos desbravadores que ajudaram a desenvolver o Acre e que terão na execução desses recursos sua autoestima elevada”.

A obra já foi aprovada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a partir de uma visita técnica feita pela superintendente do órgão, Louise Caroline, em junho deste ano. Ela estava acompanhada pelo diretor de planejamento e articulação de políticas do órgão,, André Carvalho de Azevedo.

O secretário de infraestrutura do Governo do estado, Cirleudo Alencar, disse que o anuncio do início da Orla do Quinze atende a um pedido de desburocratização feito pelo governador Gladson Cameli. Os recursos que serão aplicados somam-se ao pacote de investimentos que será anunciado até o dia 20 de março de 2020. “É um pedido do governador e um compromisso que ele fez”, garantiu Cirleudo.

O governador Gladson Cameli falou sobre a expectativa do estado com a geração de emprego e renda a partir as obras que serão executadas. “Meio bilhão de reais circulará no mês de dezembro com pagamento da folha e do décimo terceiro. Um pacote de 49 obras deverá ser anunciado até o dia 20 de março, com investimentos de mais R$ 300 milhões”, anunciou o governador.

Vanda Milani acompanhou desde a liberação dos recursos pelo Ministério do Desenvolvimento, todos os passos de formatação do projeto arquitetônico que prevê a construção de quiosques para praça de alimentação, pista de corrida, quadra de areia, área urbanizada, um museu tecnológico na parte da estrutura futurística da Orla. O porto pensado para o local vai ter uma plataforma para atracação que será utilizado durante todo o ano acompanhando a vazante e a cheia do rio Acre.

“Esta obra representa um sonho para os moradores do Quinze. A forma como o projeto foi pensado e elaborado resgata a história dos moradores, a cidade será colocada de frente para o rio. Vai resgatar, com certeza a autoestima de quem vive na região, além de gerar durante a sua construção, geração de emprego e renda. Os recursos já estão garantidos na Caixa Econômica. Vamos continuar acompanhado passo a passo cada centavo aplicado”, garantiu a parlamentar.