Liga dos Campeões: Chelsea vence Malmö por 1 a 0 fora de casa

O Chelsea (Inglaterra) derrotou o Malmö (Suécia) por 1 a 0 graças a um gol de Hakim Ziyech em jogo do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira (2), mas uma aguardada goleada ficou longe de se materializar contra uma equipe bastante sólida na defesa.

O Chelsea, que havia atropelado o Malmö por 4 a 0 quando os dois times se encontraram em Londres duas semanas atrás, segue na segunda posição no grupo, atrás da líder Juventus (Itália), que superou o Zenit (Rússia) por 4 a 2.

O Malmö, ainda sem marcar gols na fase de grupos da edição deste ano, é o lanterna, com zero pontos. A derrota foi a quarta da equipe em quatro jogos, e isso significa que não consegue mais chegar ao mata-mata da competição.

Os atuais campeões suecos e líderes do campeonato doméstico nesta temporada frustraram a equipe visitante nos primeiros 45 minutos de jogo, com o goleiro Johan Dahlin mesclando defesas incríveis com alguns momentos de deixar o torcedor de cabelo em pé, já que o time da casa teve que se defender durante a maior parte do tempo, mas ainda assim conseguiu terminar a etapa inicial sem tomar gols.