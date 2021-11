Luciano Huck tem filho fora do casamento? Escândalo vem à tona e Angélica quebra silêncio: “Me pouparam”

O casal da Globo, Luciano Huck e Angélica estão juntos desde 2004. Desse modo, conseguiram construir além de uma carreira brilhante, uma família linda. Os dois têm três filhos, Benício, Joaquim e Eva. No entanto, mesmo que demonstrem ser um casal de revista, nem tudo são as mil maravilhas.

Em suma, recentemente, Angélica passou por um escândalo pesado ao lado de Luciano Huck. Em 2019, surgiu um boato de que o global teria engravidado uma desconhecida. Dessa maneira, estaria se separando da loira.

Contudo, agora, dois anos depois o ocorrido, a loira fez questão de quebrar o silêncio. Em primeiro momento Angélica negou tudo, logo em seguida, explicou que isso aconteceu para prejudicar Luciano Huck em sua candidatura à presidência do país.

“Usam tudo na política. Na gravidez da Eva, fiquei de repouso e ele continuou a vida: viajava, ia a festas, eventos de trabalho. Disseram que estávamos nos separando, depois inventaram que ele tinha um filho com uma pessoa que ele nem conhecia”, disse a apresentadora em entrevista à Marie Claire.

“Soube disso depois, as pessoas me pouparam. Estamos preparados para fake news. Somos cúmplices e parceiros. Essas coisas não nos abalam, mesmo”, finalizou Angélica, sobre Luciano Huck.

Angélica fala sobre perrengues no início do relacionamento

Além disso, em outra ocasião, durante uma entrevista para “Foquinha” e André Brandt no podcast Donos da Razão, Angélica abriu o jogo sobre o que passou no começo da relação.

“Teve uma época em que eu namorava, e o Luciano não, a gente tinha acabado de entrar na Globo, e ele tava nessa onda de me conquistar (risos)”. Mas as polêmicas não param por aí! Quando Luciano Huck começou a se envolver com a beldade, ele era comprometido.

A famosa ainda revelou que já deixou Luciano esperando. “Teve uma vez que eu dei um cano nele, ele mandou um cano de PVC com um laço de fita pra mim, porque eu não fui num negócio que eu combinei”, assim, disse ela.