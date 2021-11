Luisa Mell nega romance com Dado Dolabella e diz que é apenas amiga

Luisa Mell decidiu esclarecer um boato que tem surgido com o seu nome. Em briga judicial com o ex-marido, a ativista negou um possível romance com Dado Dolabella. Segundo ela, que está em um retiro espiritual em São Paulo, os dois são apenas amigos.

“Sinceramente, eu nunca emendei uma relação em outra. Até porque acredito que tenho que me curar para não levar estes problemas terríveis que vivi na antiga relação para a próxima. Tenho muitos amigos! Inclusive o Dado, que conheço há 200 anos”, declarou ela ao Splash.

A apresentadora ainda garantiu que segue solteira desde que se separou do empresário Gilberto Zaborowsky e garantiu que não pensa em começar um novo relacionamento tão cedo.

“Eu realmente agora não tenho condições nem quero estar com ninguém. A hora que eu tiver alguém, não tenho por que esconder. Mas como disse, vai demorar bastante! Desde que me separei, falo da importância de saber ficar só. Não sou carente. Estou amando me descobrir e me reconectar”, desabafou.

Luisa Mell também destacou estar vivendo “coisas terríveis e difíceis” e avisou que os boatos de que estaria com Dado Dolabella são alimentados pela “mania de acharem que sempre precisamos de alguém”.