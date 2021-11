Mãe de Mileide está com câncer, e equipe da peoa não avisa a Record

A coluna Leo Dias descobriu que a mãe de Mileide Mihaile, dona Doralice, foi diagnosticada com câncer no útero e que a assessoria de imprensa da dançarina e digital influencer reluta em informar a Record TV. A equipe da peoa quer que a decisão de continuar ou não no reality show não tenha de partir da participante de A Fazenda 13.

A Record não se pronuncia oficialmente, mas fontes de dentro do reality rural garantem que ninguém da equipe de Mileide Mihaile procurou a emissora para noticiar sobre o estado de saúde da mãe dela.