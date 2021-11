Mãe não acha filha em brincadeira de esconde-esconde e chama a polícia

A criança estava embaixo dos travesseiros no quarto da mãe. Ela entrou ali porque brincava com a irmã de 10 anos de esconde-esconde. No meio da brincadeira, a menina dormiu e ninguém da casa conseguiu encontrá-la.

Na foto, divulgada pelo Corpo de Bombeiros local, é possível ver apenas um pedaço do cabelo da menina.

Os policiais e bombeiros que participaram da operação ficaram felizes por encontrar a pequena bem e por acalmar a mãe, no que chamaram de “situação atípica, que acabou num final feliz”.