Maior rede de óticas do Acre, Óticas Novo Estilo celebra seis anos e anuncia super Black Friday de aniversário

A maior rede de óticas do Acre, Ótica Novo Estilo, comemora 6 anos com a inauguração de mais uma loja e uma programação que inclui sorteios e promoções durante o mês de novembro. A Ótica, localizada em seis endereços, também entra no maior evento de compras físicas e online, a Black Friday.

Para comemorar o seu sexto aniversário, a maior rede de óticas do Acre preparou um café da manhã, com direito a bolo de aniversário para os clientes da loja do bairro Bosque, na terça-feira, 30.

Além disso, a Ótica Novo Estilo está distribuindo brindes especiais para os clientes, incluindo os sorteios de seis transferências Pix no valor de R$ 500.

Black Friday

Na compra da lente, ganha a armação grátis e também na compra de lentes ou armações, os clientes concorrem a um Pix no valor de R$500,00. A Black Friday dura até o dia 30 de novembro na Ótica Novo Estilo.

Como começou

O sucesso e o reconhecimento da que hoje é a maior rede de óticas do Acre é fruto de muito esforço e dedicação do empresário Wendell Barbosa. “Eu iniciei a Ótica Novo Estilo em uma caixa de papelão, vendia as armações de casa em casa, porta em porta e empresas, por isso o slogan é ‘Sempre perto de você’, pois eu sempre estava perto dos meus clientes. Meu início foi lá atrás, com muita luta, mas sempre sonhamos em ser a maior rede de óticas do Acre”, conta o proprietário.

“Eu me sinto vitorioso, porque empreender no Brasil a gente sabe o quanto é difícil, mas eu me sinto muito feliz em estar aqui festejando mais um ano. Nós somos uma empresa 100% acreana, do ‘pé rachado’ mesmo. Eu me sinto realizado em ter a maior rede de óticas do Acre sendo acreano. São seis anos, não são seis dias. Eu sou muito grato a Deus e aos meus clientes e amigos”, comemora.

Localização

As lojas estão endereçadas em diversos pontos da cidade, como na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque; na Rua Rui Barbosa, no Centro de Rio Branco; na Avenida Ceará, em frente ao Hotel Nobile Suítes Gran Lumni Rio Branco; Na Rua Princesa Isabel, no bairro Estação Experimental; e na Vila Betel, próximo a Fundação Bradesco. A sexta loja, que será inaugurada em breve, fica localizada no Estádio José de Melo, sala 17. As lojas funcionam das 7h30 às 18h.

Assista o vídeo promocional da Black Friday: