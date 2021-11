Mais um? Servidores do Estado ganham mais um feriadão em novembro; veja qual

Depois de quatro dias de um ponto facultativo na última sexta-feira (29), mais um final de semana seguido de outro ponto facultativo na segunda-feira (1) e o feriado de Finados, nesta última terça-feira (2), que resultaram em cinco dias de folga, vem aí, após pouco mais de uma semana, mais outro grande feriado.

Trata-se do Dia da Proclamação da República, no próximo 15 de novembro e, dois dias depois, o Feriado do Tratado de Petrópolis, quando se celebra o acordo diplomático entre o governo brasileiro e boliviano, firmado em 17 de novembro de 1903 na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o qual anexou o território do Acre ao Brasil, pertencente à Bolívia desde 1750.

Como o 15 de novembro cai numa segunda-feira, se o governador Gladson Cameli resolver, como em feito ao longo de seu Governo, decretar ponto facultativo na segunda-feira 13 de novembro, com o final de semana e o feriado do Tratado de Petrópolis, os acreanos terão mais um feriado de cinco dias. A torcida é para que Gladson Cameli, que tem agenda na Europa e previsão de retorno ao Brasil para o próximo dia 12, regresse com a boa notícia de decretação de ponto facultativo a partir de sexta-feira, 12 de novembro.