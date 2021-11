Maison Borges volta com tudo realizando seus shows e eventos corporativos

Já combina e compartilha com familiares, com sua turma e amigos para se programarem iniciar 2022 soltando fogos na nossa festa.

Tá rolando um sorteio com tudo que tem direito, além da oportunidade de visitar o excelentíssimo Buffet e Restaurante Pão de Queijo… Se não garantiu seu ingresso, confere direitinho, segue as instruções na rede social @andreborgesventos e prepare-se pra essa data. O tão esperado e comentado show desse mês de novembro está bem próximo.

O Funk, Sertanejo, Festa para virada de ano e já atrações para 2022 como forró e vaquejada, já são estão fazendo sucesso entre o público e redes sociais. As agendas estão cheias e a plateia está na expectativa de distração: Mc Poze do Rodo, estará aqui na cidade dia 15 de novembro, agitando a galera do funk.

