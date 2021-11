Maneiras de usar toalhas de papel que você não sabia que existiam

Para fazer a decoração da casa com toalhas de papel, você não precisa de ferramentas e habilidades especiais – esta é a vantagem inegável de tal material. No entanto, as toalhas não podem ser usadas apenas para fazer artesanato, mas também substituir muitos eletrodomésticos – por exemplo, uma cafeteira ou um recipiente para armazenar ervas. A capa de papelão no rolo também será útil em casa.

USO INCOMUM DE TOALHAS DE PAPEL

Parece que todas as opções para usar toalhas de papel são conhecidas há muito tempo – elas podem remover a umidade de suas mãos ou alimentos, limpar o café derramado da mesa

e talvez tudo. Mas a imaginação humana tornou possível expandir o leque de aplicações desses produtos.

IDEIAS INTERESSANTES: USE NA COZINHA

As toalhas são usadas com mais frequência para substituir os filtros das cafeteiras – isso é possível porque o papel de que são feitas permite que a água passe sem se molhar ou descascar. Basta colocar uma toalha no recipiente por onde passa o café, e a saída será uma bebida pura sem resíduos de grãos de café.

Toalhas de papel também serão úteis nos seguintes casos:

no armazenamento de verduras e folhas de alface – para mantê-los mais frescos, embrulhe-os em papel úmido e coloque na geladeira;

ao cozinhar aspargos no micro-ondas – para não ficarem secos ou “borrachudos”, deve-se embrulhar os caules com várias camadas de toalhas umedecidas em água;

quando o açúcar de cana amolece – se secou, ​​virando uma espécie de pedra, basta colocar os pedaços em um recipiente de vidro, cobrir com uma toalha úmida e deixar no microondas por 30 minutos. segundos.

BELEZA: CACHOS SEM CORRUGADO

Usando toalhas de papel, você pode soprar o cabelo sem danificá-lo. Aqueles que muitas vezes têm medo de usar um ferro ou modelador irão, sem dúvida, gostar desse método.

Para obter lindos cachos, você precisa de:

Lave o cabelo e seque-o, mas não completamente, mas para que fique levemente úmido. Divida o cabelo ao longo da parte central em duas partes iguais e, em seguida, cada uma dessas partes em mais três. Certifique-se de usar elásticos ou plugues de cabelo. Afrouxe várias toalhas do rolo sem separar. O comprimento da “faixa” do papel deve ser igual ao comprimento do cabelo, mais cinco centímetros. Para obter cachos maiores, o número de toalhas deve ser duplicado, e para donos de cabelos muito grossos e grossos – triplicado. É necessário um total de seis desses produtos semiacabados. Pegue uma parte do cabelo (aquela que fica mais perto da testa – não importa se é direito ou esquerdo). Penteie e divida em dois fios iguais. Em seguida, pegue a “fita” das toalhas e amasse até o fim, de forma que o resultado seja uma tira longa. Se for duplo ou triplo, deve primeiro ser dobrado em duas ou três camadas ao longo de seu comprimento.5 Depois disso, é hora de começar a trapacear. Uma tira de papel deve ser colocada entre dois fios de modo que sua extremidade se projete 2-3 cm para cima. Enrole a fita com um dos fios, depois o segundo, mas ao contrário. Por exemplo, se o primeiro fio foi girado no sentido horário, o segundo deve ser girado no sentido anti-horário. Esta ação deve ser repetida até que todo o comprimento do fio esteja enrolado na toalha. Enrole o resto do papel em volta do cabelo ondulado na forma de uma saia e prenda-o com um elástico.Começando com a etapa 4, repita as etapas com outras partes do cabelo.

Os cachos se formarão quando o cabelo estiver completamente seco. Isso pode acontecer tanto naturalmente (neste caso, é mais conveniente embrulhar durante a noite), ou com um secador de cabelo (então tudo não vai durar mais do que 10-15 minutos, mas depois de secar com ar quente, você precisa dar o seu cabelo a oportunidade de esfriar e só então desatar os cachos).

ARTESANATO: CESTA PARA DOCES, JOIAS OU COSMÉTICOS

As toalhas de papel são um material barato e versátil que pode ser usado para criar vários artesanatos.

A maneira mais fácil é fazer uma cesta para guardar pequenos itens. O papel usará:

qualquer cola transparente de secagem rápida, bem como PVA;

duas escovas redondas;

vaso fundo ou vaso de flores;

regue a garrafa com água;

filme suspenso;

toalhas.

Antes de começar a fazer a cesta, você precisa preparar os pacotes de papel. Para isso, duas toalhas são arrancadas do rolo, deixando-as conectadas uma à outra, umedecidas com um borrifador, amassadas longitudinalmente em uma tira fina, que é enrolada em um feixe. O número de chicotes necessários para concluir o trabalho depende do tamanho da bandeja que foi escolhida como base.

Instruções passo a passo:

O vaso ou vaso de flores é virado de cabeça para baixo e coberto com filme. A catraca começa a girar em espiral de modo que o centro do círculo coincida com o ponto central da parte inferior. Quando uma fiação termina, outra é conectada a ela, colando as juntas com cola PVA. O trabalho continua até que toda a área do objeto base seja embrulhada em pacotes. Para evitar que a estrutura se desintegre, os vãos entre os feixes são preenchidos com cola PVA e triturados com um pincel, após o que o cesto pode secar. Quando a camada externa de cola secar, a cesta é removida da base, o filme é removido e o interior é coberto com PVA. A camada interna também deve amolecer no papel e secar. Da mesma forma, você pode fazer uma tampa de cesta.

O cesto acabado pode ser decorado com guardanapos com um belo padrão. Para isso, uma camada de imagens é separada do guardanapo e aplicada sobre a cola na fase de aplicação na parte externa do produto. Em seguida, o guardanapo é alisado com uma escova limpa embebida em água e, após a secagem, é envernizado.

Outra opção para decorar o cesto é pintar com uma tinta depois de seco o PVA, deixar secar e envernizar. Isso lhe dará uma aparência vívida semelhante.

PARA QUE SERVEM AS MANGAS DE TOALHA?

Não jogue fora as mangas das toalhas de papelão – elas serão úteis na vida cotidiana.

Se você cortar cada cilindro em dois ou três pedaços, colocá-los em uma bandeja de plástico e enchê-los com terra, você obterá “copos” maravilhosos para o cultivo de mudas.

Quando precisar assar um bolo redondo, mas em casa não há formato especial, pode-se usar uma forma de diâmetro pequeno, colocando no centro uma manga de papelão embrulhada em papel alumínio ou uma manga de cozimento (isso é necessário para a massa fazer não grude no papelão).

Fazendo um corte longitudinal na manga e colocando-a em um cabide, você evita que apareça um vinco na calça que ficará pendurada.

Será muito mais conveniente e seguro carregar facas e espetos se você colocá-los dentro de uma capa de papelão.

Produtos feitos de toalhas e rolos de papel têm apenas uma desvantagem – fragilidade. No entanto, isto também pode ser considerado vantajoso – dado o baixo custo dos consumíveis, não há problema em substituí-los por outros semelhantes, mas já melhorados ou modificados.