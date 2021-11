Marcelo Falcão, ex-O Rappa, tem prisão decretada pela Justiça

O ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, teve prisão decretada pela Justiça, na tarde desta sexta-feira (12/11), por causa de problemas no pagamento de pensão alimentícia. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Segundo a jornalista, o cantor não quis pagar pensão alimentícia à sua filha Ágatha. Entretanto, por conta da pandemia, a prisão de Falcão será domiciliar e terá duração de dois meses. O decreto já foi emitido, mas, atualmente, o música se encontra no exterior. Fábia ainda relatou que entrou em contato com os advogados de ambas as partes. Júlio Marques Guimarães Júnior, representante de Ágatha, afirmou que “o processo se arrasta há 13 anos, ainda em primeira instância, em razão de inúmeros recursos procrastinatórios interpostos”. Já o advogado de Marcelo Falcão não falou sobre o caso.