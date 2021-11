Márcio Bittar: ‘Fiz mais pelo Acre em dois anos do que governos passados em vinte’

O senador Márcio Bittar (PSL-AC) veio às redes sociais nesta terça-feira (9) para anunciar que seu mandato, em apenas dois anos, já fez pelo Acre mais do que foi feito em vinte anos de governos passados. Segundo ele, o Acre precisa se desenvolver e prosperar.

“Em parceria com o Governo do Acre, as prefeituras e o Governo Federal, nosso mandato está fazendo mais pela Infraestrutura nesses últimos dois anos do que governos passados nos quase vinte anos que ficaram no poder. Um mandato pensando nas pessoas!”, disse o senador. “Vamos juntos”, pregou.