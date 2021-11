Marcus Danin: Fundador do Buraco do Candiru segue vivo e trabalhando normalmente

Um boato de mau gosto circulou na cena cultural de Porto Velho semana passada e “matou” o fundador e proprietário do Buraco do Candiru, Marcus Vinícius Danin.

Segundo ele, pelo menos quatro pessoas teriam recebido a informação da morte dele, o que ele desmentiu imediatamente.

“Sigo vivo, morando na mesma casa e com o mesmo número de telefone. Quem quiser me perguntar alguma coisa, só chamar. Não posso ser tão ilustre desconhecido ao ponto da minha partida passar batida assim. Apenas fechamos o Buraco do Candiru temporariamente”, afirmou Danin.

Ainda de acordo com ele, em 2022, o boteco mais charmoso da cidade volta às atividades normais, em novo endereço e com nova decoração.

“É um processo longo para resolver as pendências burocráticas. Mas no começo do ano que vem, reabriremos com vários eventos para nossos confrades e frequentadores”.