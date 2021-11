Marlus Viana, ex-vocalista do Calcinha Preta faz show em Sena neste final de semana; assista recado do cantor

Serra Gaúcha

Curtindo as belezas da Serra Gaúcha, Risoleta Queiroz compartilhou um clique visitando a cidade de Gramado.

Férias

O colunista Moisés Alencastro curtindo descanso merecido no Ceará. Bom descanso darling!

Felicidades para Roberta Lima, que festou mais um ano de vida nesta terça-feira (2).

Níver

Recebendo o carinho dessa coluna, a aniversariante do dia, a empresária e professora Inês Bezerra de Souza.

Gladson na Europa

Em agenda na Europa, o governador Gladson Cameli esteve reunido nesta quarta-feira, 3, com o presidente da Organização Internacional do Café, José Sette, e com o embaixador do Brasil em Londres, Marco Farani.

No encontro o governador apresentou o Café acreano como umas das potencias acreanas para futuros investimentos: “Apresentei o Acre e seu forte potencial agrícola para a produção sustentável do café, além da facilidade de exportação pela Estrada do Pacífico.

Acredito muito no potencial do café, já que é um produto consumido na maioria dos países e o Acre tem todas as condições para se tornar um grande exportador, com o diferencial da sustentabilidade, compromisso com a proteção das nossas florestas e o desenvolvimento socioeconômico da nossa população”, comentou o governador em suas redes sociais.

Bodas de Rosa

Desejando amor e muita felicidades ao casal de senamadureirenses Gleisiane e Jair Bofim que festeja 17 anos de casados nesta quinta-feira (4). Gleisiane aproveitou a ocasião para fazer uma declaração mega apaixonada ao esposo nas redes sociais.

“17 anos de casados, todos os dias dizemos SIM E NÃO para muitas perguntas que a vida nos faz, hoje estou aqui para celebrar o melhor sim que já disse até hoje, depois do sim que disse para Jesus! Tudo que construímos até aqui e o que ainda vamos construir tem sido a melhor bênção da minha vida.

Obrigada por ser tão diferente de mim e em nenhum momento ter exigido que eu fosse igual a você, mas ter me amado do jeito que eu sou! Obrigada por nunca ter soltado minha mão e por cumprir todos os dias a promessa que fez no altar do Senhor (na Alegria e na Tristeza).”

Quem apaga velinhas também nesta quinta-feira (4) é a cabelereira Erika Souza. No clique a aniversariante na companhia da mãe Socorro Souza

Lançamento

As jornalistas Wania e Silvânia Pinheiros prestigiaram o lançamento da obra literária da poeta acreana Edir Marques. O evento aconteceu no dia (30) no Palácio da Justiça. A obra intitulada “O que será? Será!, já está a disposição dos leitores na Livraria Paim em Rio Branco. Nos cliques, a jornalista também reencontrou o famoso poeta acreano Mauro Modesto.

Miss Acre

A Miss Acre Juliana Melo embarcou no cruzeiro em São Paulo nesta quarta-feira (3) para disputar o Miss Universo Brasil 2021. Com duração de 5 dias, o cruzeiro promete uma viagem inesquecível as misses. Será que vem coroa aí? Estamos na torcida Ju!

Difusora celebra 41 anos em Sena

Integrante do Sistema Público de comunicação do Acre, a Rádio Difusora 670 KHZ, celebrou nesta quarta-feira (3), 41 anos de existência na cidade de Sena Madureira. É considerada a mais antiga e tradicional Emissora de Rádio do município, se destacando, dentre outras coisas, por chegar aos locais mais distantes da zona rural.

Além de atingir os mais de 28 Bairros de Sena, a Difusora também abrange os rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, levando a música, o entretenimento e a informação em tempo real.

Recebendo os parabéns dessa coluna, a jornalista acreana Gessiane Costa que festejou mais um ano de vida na Pizzaria Cheiro Verde em Sena Madureira. A data festiva aconteceu no dia (19), reunindo familiares e amigos íntimos.

Marlus Viana

Ex-vocalista da Banda Calcinha Preta, Marlus Viana é atração confirmada neste domingo (7) no “O Bar do Nunes” em Sena Madureira. O evento também visa arrecadar alimentos para famílias carentes do município. Além do cantor Marlus, a maravilhosa cantora Nayara Vilela, DJ Fernando e o Bonde do Kambas agitam a festa no Vale do Iaco. Veja o recado do cantor!