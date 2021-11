Marquezine diz se aceitaria ser traída em troca de bolada em dinheiro

Recentemente, Bruna revelou ter uma boa relação com o último namorado, Enzo. Os dois tiveram um relacionamento breve, que terminou em julho.

A atriz falou do assunto ao comentar um post de Lissio Fiod, um dos participantes do reality show Casamento às Cegas, que disse que tem guarda-compartilhada do cachorro com a ex. Na ocasião, Bruna contou que ela e Enzo também têm uma gatinha que adotaram juntos Mia Marquezine Celulari.

“Guarda compartilhada de pet, Lissio? Sei”, escreveu Bruna. “Eu não tenho moral pra falar nada, não. O pai da minha gata visita ela mensalmente e eu acho ruim quando não vem. Ameaço logo uma alienação parental”, brincou ela.