Mau hálito fez casal do Casamento às Cegas terminar o relacionamento

A partir deste momento, a relação desandou e nada foi capaz de resgatar o brilho do início do namoro. A pessoa se sentiu tão exposta e humilhada que é até deixou de beijar na boca de seu par. Foram muitas lágrimas que rolaram, principalmente por ter interpretado o ato como uma traição à sua intimidade.

O problema foi quando os casais saíram daquela lua de mel e foram confinados em apartamentos em São Paulo, e passaram a conviver juntos. A pessoa que se relacionava com a “vítima” da halitose compartilhou este detalhe em tom de desabafo com outros participantes, como se fosse um ponto negativo na relação.

Sei que fofoca pela metade pode matar um fofoqueiro, mas avaliei bem o caso e decidi apenas dar as pistas para que você que assistiu ao reality possa ligar os pontos e decifrar esse enigma, que nem está tão complexo. Conversei com pessoas próximas ao protagonista misterioso deste texto, e todos contaram a mesma história.

A coluna descobriu o motivo de um dos casais mais shippados do Casamento às Cegas ter se separado e dito “não” em cima do altar do reality show da Netflix: o mau hálito de um dos participantes. Sim, você leu certo! A pessoa em questão sofre de halitose, e isso azedou o relacionamento.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!