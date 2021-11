MC Poze do Rodo é acusado de dar prejuízo de R$ 31 mil em DJ

O DJ brasiliense Lucas Ribeiro Batista Alves, 24 anos, usou as redes sociais, nesse domingo (28/11), para denunciar um suposto calote que levou do cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, 20. O DJ afirma que planejou um evento para ocorrer em Brasília em 23 de janeiro, pagou o cachê, hospedagem, alimentação e passagem, mas o artista não compareceu. Ele alega que, desde então, vem tentando remarcar a apresentação, sem sucesso. Agora, o empresário afirma que vai acionar a Justiça para reaver a quantia empenhada.

“Fizemos copos personalizados, alugamos o espaço. Paguei até o cachê com antecedência. O Poze do Rodo chegou a gravar vídeos confirmando presença, mas simplesmente desapareceu e não devolveu o dinheiro. Entrei em contato com a produtora diversas vezes e eles não resolvem”. desabafou Lucas Alves, morador da Colônia Agrícola Samambaia.

Leia mais em Metrópoles.