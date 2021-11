“Me apaixonei pela voz”, diz atleta enganado por “Alessandra Ambrosio”

Ainda de acordo com o jogador, a golpista começou a pedir dinheiro a ele. “Nem sei ao certo, mil euros aqui, outros dois mil ali… No final, chegamos a um total de 700 mil. Passado este pesadelo, é como se tivesse acordado de um coma que me fez perder décadas de vida”, detalhou Cazzaniga.

O jogador italiano afirma que a mulher utilizava algumas desculpas “plausíveis” para pedir as quantias, como por exemplo, problemas de saúde.

A farsa só foi descoberta por conta da desconfiança de colegas de time ao verem o jogador pedindo dinheiro emprestado para ajudar Maya, nome que a farsante utilizava para enganar Roberto. Eles reuniram provas parar desmascarar o golpe.

Maya, na verdade, se chama Valeria e tem 50 anos de idade. Ela mora na região da Sardenha. Agora, para amenizar os prejuízos causados, os colegas de time de Cazzaniga organizaram uma vaquinha. A dívida inicial é de cerca de 60 mil euros. O caso está sob investigação da polícia local.