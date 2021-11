Médico infectologista alerta para terceira onda do coronavírus com festas de fim de ano e Carnaval

O médico infectologista acreano Eduardo Farias advertiu, nesta quarta-feira (17), em Rio Branco, que ainda é cedo para que a sociedade comece a se planejar em relação às festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, no ano que vem, por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o médico, o vírus continua circulando em todo mundo e o recrudescimento da doença em algumas partes da mundo, como na Europa, deveria servir de alerta para o Brasil, ‘inclusive aqui no Acre”.

Farias disse que, como profissional de saúde, está preocupado porque o avanço da vacinação e o arrefecimento dos casos de contaminação e morte causam uma falsa sensação de segurança entre à população de que a pandemia já acabou e isso não é verdade. “O fato de países desenvolvidos do continente europeu estarem vivendo com um novo ciclo da doença é um alerta de que poderemos ter, sim, uma terceira onda da doença”, disse.

Para Eduardo Farias, outro falso engano é as pessoas acharem que a terceira onda da doença no continente europeu, pela distância daqueles países em relação ao Brasil e ao Acre, não pode chegar aqui. “As pessoas precisam ter consciência e que, na atual sociedade mundial, com transporte rápido e a circulação de pessoas, com um vírus ativo, essa sensação de distância é falsa”, afirmou.

O médico demonstrou preocupação, principalmente, com as possibilidades e aglomeração no Natal, Ano Novo e até no Carnaval de 2022. “O início do próximo ano vai refletir o que ocorrerá nessas aglomerações previstas, quando as pessoas costumam se reunir, viajar e participar de festas. Se os cuidados forem tomados, escaparemos desta terceira onda da doença. Mas, se as coisas acontecerem como estão sendo anunciadas, uma terceira onda será fatal”, disse.