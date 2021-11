Ménage, gravidez e mais: veja cinco spoilers de Verdades Secretas 2

1. Visky (Rainer Cadete) descobre que vai ser pai. Lurdeca (Dida Camero) engravida do booker e se muda pra casa dele, pois a gestação é de alto risco.

2. Lara (Julia Byrro) entra no casting da Blanche Models e ganha o nome artístico de Lua. A ninfeta de Taubaté consegue alguns trabalhos, mas descobre que com o book rosa pode ganhar um bom dinheiro e ajudar a mãe. Virgem, ela decide ter a sua primeira vez com Cris (Romulo Estrela), e, sentindo-se preparada para o programa, topa o serviço.

3. O ganancioso Matheus (Bruno Montaleone), não satisfeito em ter um caso com Betty (Deborah Evelyn) e Giotto (Johnny Massaro), se envolve com Irina (Julia Stockler). A jovem, que vai trabalhar na Blanche Models, começa a ganhar uns perdidos do namoradinho, o segue e o flagra com madrasta no flat.

Reprodução

4. Em crise depressiva, Laila (Erika Januza) ouve uma conversa de Ariel (Sergio Guizé) sobre Blanche (Maria de Medeiros) e descobre que os dois têm um relacionamento. Desesperada, a modelo toma todos os remédios que a dona da agência lhe deu e tem uma overdose.

5. Cris passa definitivamente para o lado da amada Angel (Camila Queiroz), que, com o “apoio” de Percy (Gabriel Braga Nunes), sai da cadeia. O investigador promete ajudá-la a se vingar de Giovanna (Agatha Moreira) e colocar a loira na prisão. Mas antes de decretar ódio à herdeira da Tecelagem Ticiano, Cris topa uma noite de sexo selvagem, um ménage, com ela e Tadeu (Gabriel Vieira).