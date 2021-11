Menina que não foi devolvida à mãe depois das férias de julho é entregue após mais de 100 dias desaparecida

A família informou que a criança passa bem e já está em casa junto com a mãe, irmão caçula e avós maternos.

O avô paterno de Isadora, Air Praeiro, estava com a guarda de Isadora desde o dia 19 de outubro. No entanto, a mãe da garota entrou com uma ação, e a Justiça concedeu a guarda unilateral a ela na sexta-feira (5).